فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مشاركون جدد في شرم الشَّيخ... مستجدات "جولة الحسم" بمفاوضات غزة

سرايا القدس تبثُّ مشاهد استهداف الاحتلال غرب مخيَّم الشَّاطئ

عامان من الإبادة... العدالة الدَّوليَّة غائبةً عن قطاع غزَّة

في يومها الـ 733.. آخر تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة المتواصلة على غزَّة

الآثار الإجرائية للخصائص الشخصية والمهنية للواء زيني على قيادة مؤسسة الشاباك الأمنية

عامان من الاستنزاف... الاحتلال يخسر الجنود والمال والرِّقابة بالمرصاد

حماس: نُحمِّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة نشطاء أسطول الحرية المُختطفين

وفود فصائلية من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تنضمّ لمُفاوضات "شرم الشيخ"

67,183 شهيدًا و 169,841 إصابة منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

سجون الاحتلال.. مقابر جماعية تبتلع الأسرى الفلسطينيين واحداً تلو الآخر

منذ إعلان خطة ترامب.. 230 غارة "إسرائيلية" خلَّفت 118 شهيدًا

08 أكتوبر 2025 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
...
منذ إعلان خطة ترامب.. 230 غارة "إسرائيلية" خلَّفت 118 شهيدًا

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة،أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح.

وبيَّن المكتب الحكومي، أنه ومنذ فجر السبت 4 أكتوبر 2025 وحتى نهاية أمس الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، نفّذ الاحتلال أكثر من (230) غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة.

وأسفرت هذه الغارات عن استشهاد (118) شهيداً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم (72) شهيداً في مدينة غزة وحدها.

وأشار إلى أن هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة.

وحمَّل المكتب الحكومي الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، داعياً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للتحرك الجاد والفعلي والعاجل لوقف العدوان وترسيخ المعنى الحقيقي لوقف الحرب في قطاع غزة.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خطة ترمب #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة