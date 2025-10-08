منذ إعلان خطة ترامب.. 230 غارة "إسرائيلية" خلَّفت 118 شهيدًا

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة،أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح.

وبيَّن المكتب الحكومي، أنه ومنذ فجر السبت 4 أكتوبر 2025 وحتى نهاية أمس الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، نفّذ الاحتلال أكثر من (230) غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة.

وأسفرت هذه الغارات عن استشهاد (118) شهيداً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم (72) شهيداً في مدينة غزة وحدها.

وأشار إلى أن هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة.

وحمَّل المكتب الحكومي الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، داعياً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للتحرك الجاد والفعلي والعاجل لوقف العدوان وترسيخ المعنى الحقيقي لوقف الحرب في قطاع غزة.

