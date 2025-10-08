البحرية "الإسرائيلية" تعترض جميع سفن "أسطول الحرية" في المياه الدولية

أعلنت إدارة أسطول الصمود العالمي، صباح اليوم الأربعاء، أن بحرية الاحتلال هاجمت أسطول الحرية المتوجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع.

وقالت اللجنة الدولية لكسر حصار غزة في تغريدة عبر منصة (إكس)، إن الجيش "الإسرائيلي" هاجم أسطول الحرية بالمياه الدولية على بعد 222 كيلومترا من القطاع.

وبثت كاميرات المراقبة التابعة لأسطول الحرية مشاهد لاعتلاء جنود إسرائيليين عددا من السفن وتوقيف المشاركين فيها.

ونقلت وكالة رويترز عن إدارة أسطول الحرية أن الجيش "الإسرائيلي" يشوش على الإشارات وصعد على متن سفينتين على الأقل.

ويضم الأسطول 11 سفينة، وكان قد انطلق من إيطاليا في 25 الشهر الماضي.

وسبق هذا الاعتراض بساعات إعلان القناة الـ13 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يستعد للسيطرة على أسطول آخر انطلق من إيطاليا، يتوقع وصوله إلى قطاع غزة الليلة.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن قوات الأمن تقديرها أن مواجهة هذا الأسطول قد تكون أكثر تعقيدا.

وواصلت سفن تحالف أسطول الحرية إبحارها مباشرة نحو قطاع غزة، بعد انطلاقها من جزيرة صقلية الإيطالية يوم 25 من الشهر الماضي، وأصر القائمون على الحملة على مواصلة محاولتهم الوصول إلى قطاع غزة رغم الاعتراضات.

ومساء الأربعاء الماضي، كانت البحرية الإسرائيلية قد استولت على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، ونقلتهم إلى سجن كتسيعوت (جنوب)، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم لاحقا.

ويمثل أسطول الحرية وقبله أسطول الصمود العالمي، الذي انطلق في أواخر أغسطس/آب الماضي، أحدث محاولة من النشطاء لتحدي الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية من طرف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" راح ضحيتها أكثر من 67 ألف شهيد، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى ودمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر / وكالات