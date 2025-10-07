دراسة حديثة تكشف حجم الدعم العسكري الأميركي لـ(إسرائيل) منذ بدء حرب غزة

فلسطين أون لاين

07 أكتوبر 2025 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
دعم أمريكي متواصل لـ(إسرائيل) منذ بدء الحرب على غزة

كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن الولايات المتحدة قدمت لـ(إسرائيل) مساعدات عسكرية تجاوزت قيمتها 21.7 مليار دولار منذ اندلاع الحرب على غزة قبل عامين.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت (الثلاثاء) تزامنًا مع الذكرى الثانية لهجمات السابع من أكتوبر 2023، فإن الدعم الأميركي تواصل خلال إدارتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، ليشمل تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة والذخائر ومعدات عسكرية متقدمة.

وأشار مشروع "تكاليف الحرب" التابع لكلية واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون، في دراسة موازية، إلى أن واشنطن أنفقت نحو 10 مليارات دولار إضافية خلال العامين الماضيين على المساعدات الأمنية والعمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت التقارير أن الأرقام الواردة اعتمدت على مصادر مفتوحة ومعلومات رسمية متاحة، ما يجعلها من بين أكثر التقديرات شمولاً لحجم الدعم العسكري الأميركي لـ(إسرائيل) منذ بدء الحرب.

ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأميركية حول إجمالي المساعدات المقدمة، بينما أحال البيت الأبيض الاستفسارات إلى وزارة الدفاع (البنتاغون)، التي تشرف على جزء من هذه المساعدات.

