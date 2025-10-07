في الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى".. كتائب القسَّام توقع جنود الاحتلال قتلى وجرحى بغزَّة

كشفت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الثلاثاء، عن وقوع جنود الاحتلال في حدث "أمني" وصفته بالصعب في قطاع غزة.

وأشارت مصادر عبرية، إلى مقتل جندي "إسرائيلي" على الأقل وإصابة 5 آخرين في الحدث الأمني بغزة.

وقال "حدشوت بزمان"، "مرة أخرى، حماس تشن عمليات إغارة على مواقع وتحصينات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأضافت، ما حدث اليوم "خطير"، فقد أطلق مسلحو حماس أطلقوا النار وصواريخ RPG نحو موقع "للجيش الإسرائيلي".

ويُصادف اليوم الذكرى الثانية لملحمة "طوفان الأقصى" البطولية، وبعد مرور عامين على اندلاع الحرب على غزة، نشرت وزارة الحرب، بيانات رسمية كشفت حجم الخسائر البشرية التي تكبدها جيش الاحتلال ومختلف الأجهزة "الأمنية" خلال المعارك الممتدة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إعلانه عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لقتلاه من الجنود منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لتصل إلى 1152 جنديا وكشفت الإحصائية الرسمية عن معطى لافت تمثل في أن أكثر من 40 بالمئة من هؤلاء القتلى هم من فئة الشبان تحت سن 21 عاماً

المصدر / فلسطين أون لاين