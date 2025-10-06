تشغيل جزئيّ للمخابز في غزَّة وسط عوائق الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، عبد الناصر العجرمي، عن استئناف العمل في عدد من المخابز بالمنطقة الوسطى للقطاع بعد توقف طويل بسبب الحرب والحصار المفروض على القطاع.

وقال العجرمي، في تصريح صحفي، إن تشغيل المخابز تم في مناطق دير البلح والنصيرات والمواصي، بإجمالي 15 خط إنتاج أوتوماتيكي يستهلك نحو 150 طنًا من الطحين يوميًا وينتج ما يقارب 200 طن من الخبز، وهو ما يغطي قرابة 70% من احتياجات الأهالي في تلك المناطق.

وأشار إلى أن الجهود متواصلة للحصول على موافقة لتشغيل تسعة مخابز إضافية خلال الأيام المقبلة، لتوسيع نطاق التوزيع وتخفيف الضغط عن المناطق المأهولة بالنازحين.

وأوضح العجرمي أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرفض منح الموافقة على تشغيل المخابز في وسط وشمال القطاع، ما يحرم مئات الآلاف من السكان من الحصول على الخبز بشكل منتظم.

وبيّن أن إعادة تشغيل المخابز وتجهيز خطوط الإنتاج تمّت بالكامل على نفقة أصحاب المخابز الخاصة، في ظل غياب الدعم اللوجستي والمساعدات التشغيلية.

وأشار العجرمي إلى أن العاملين في هذا القطاع يعملون في ظروف إنسانية صعبة لتأمين الخبز للسكان والنازحين.

ولفت إلى، أن تشغيل المخابز في غزة مشروط بتوقف العدوان أو التوصل إلى تهدئة، داعيًا إلى الضغط الدولي للسماح الفوري بإدخال الوقود والغاز وتشغيل المخابز في جميع مناطق القطاع دون استثناء.

وشدد على أن جمعية أصحاب المخابز تواصل التنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية من أجل توسيع نطاق تشغيل المخابز في جميع محافظات القطاع، وضمان تدفق الطحين والوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.