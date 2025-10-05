فلسطين أون لاين

05 أكتوبر 2025 . الساعة 17:49 بتوقيت القدس
حزب اللَّه يعلِّق على موقف حماس من خطَّة ترامب لإنهاء الحرب
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعرب حزب الله عن دعمه الكامل وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالتشاور والتنسيق مع فصائل المقاومة الفلسطينية كافة، بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الحزب في بيان صدر اليوم الأحد، إن موقف حماس ينطلق من حرصٍ وطنيٍّ مسؤول على وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ويعبّر في الوقت ذاته عن تمسك الحركة بثوابت القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها لأي تسويات تمسّ هذه الحقوق.

وأضاف البيان أن حركة حماس وفصائل المقاومة تؤكد من خلال موقفها على وحدة الشعب الفلسطيني، وعلى أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تستند إلى التوافق الوطني الفلسطيني وإلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدّدًا على أن الهدف النهائي هو انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع تهجير سكانه، وتمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه السياسية والأمنية والمعيشية بنفسه وبقواه الذاتية، مع رفض أي وصاية خارجية مهما كان شكلها أو مصدرها.

ودعا حزب الله جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ودعمها سياسيًا وإعلاميًا وماديًا، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومنع تهجير السكان، والمساهمة في إعادة إعمار القطاع، واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

جدّد حزب الله تأكيده على تضامنه الثابت مع المقاومة الفلسطينية، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة، داعيًا إلى موقف عربي وإسلامي موحّد يضع حدًا للعدوان ويدعم صمود الشعب الفلسطيني في معركته العادلة.

