ترحيب عربي وإسلامي رسمي بخطوات حماس ومطالبات لـ(إسرائيل) بوقف فوري للقصف

رحّبت كل من مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، اليوم الأحد، بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس تجاه مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.

ودعت هذه الدول في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجيتها، إسرائيل إلى وقف فوري للقصف والبدء في تنفيذ اتفاق التبادل، مشددين على أن التطورات الراهنة تمثل فرصة حقيقية للتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وقال الوزراء إنهم "يرحبون بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس حيال مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ".

وشدد البيان على أن الوزراء "يرحبون بدعوة الرئيس الأميركي لإسرائيل لوقف القصف فورًا، والبدء في تنفيذ اتفاق التبادل"، مشيرين إلى "تقديرهم لالتزامه بإرساء السلام في المنطقة".

وجاء في البيان أن الوزراء "يرون في هذه التطورات فرصة حقيقية للتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ولمعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمر بها سكان القطاع".

كما أشار الوزراء إلى أنهم "يرحبون بإعلان حركة حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين"، مؤكدين على "ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح ومعالجة جميع جوانبه".

وأضاف الوزراء أنهم "يجددون التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود المقترح والعمل على إنهاء الحرب على غزة فورًا، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال كافة المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود".

وشدد البيان على "رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، أو اتخاذ خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين"، وعلى "ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتوحيد الضفة الغربية والقطاع".

واختتم الوزراء بالتأكيد على أن هدفهم "الوصول إلى آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، وتؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار غزة، وتمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين".

ومساء الجمعة الماضية، قالت حماس في بيان إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني، واستنادا للدعم العربي والإسلامي. لكنها أكدت أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب يناقَشان في إطار فلسطيني.

وتنص خطة ترامب على وقف الحرب والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، وانسحاب جيش الاحتلال تدريجيا من غزة، ونزع سلاح حماس التي "لن يكون لها أي دور في حكم غزة"، وأن تتولى إدارة القطاع هيئة تكنوقراطية تُشرف عليها سلطة انتقالية برئاسة ترامب نفسه.



المصدر / فلسطين أون لاين