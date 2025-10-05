الاحتلال يستولي على 35 دونم لأغراض استيطانية شرق قلقيلية

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد يستهدف الاستيلاء على 35 دونما من أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

ونشرت سلطات الاحتلال نشر عبر الإعلام العبري، مخططا يقضي بالاستيلاء على 35.31 دونما من أراضي القرية، تقع في الحوض رقم (10) بمنطقة "واد بروص" شمالي القرية.

ويهدف المخطط إلى بناء 58 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستوطنة "متسبي يشاي"، المقامة على أراضي القرية.

ويقدر عدد الإسرائيليين في مستوطنات الضفة الغربية بنحو 770 ألفا "يتمركزون في 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 136 بؤرة زراعية رعوية".



وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.



ويكثف الاحتلال الإسرائيلي منذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، تمهيدا للإسراع في فرض السيادة عليها.



وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1046 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

ويدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 67 ألف شهيد، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين