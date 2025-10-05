93 غارة إسرائيلية خلال 24 ساعة خلفت 70 شهيداً في قطاع غزة

فلسطين أون لاين

05 أكتوبر 2025 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
...
جيش الاحتلال يكثف غاراته على مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق المفاوضات التفصيلية لخطة ترامب لوقف الحرب

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح.

وأكد المكتب أنه منذ فجر أمس السبت، نفّذ الاحتلال أكثر من (93) غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد (70) شهيداً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم (47) شهيداً في مدينة غزة وحدها.

وشدد على أن هذه الجريمة الجديدة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة.

وحمل المكتب الاحتلال، كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، داعيا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للتحرك الجاد والفعلي والعاجل لوقف العدوان وترسيخ المعنى الحقيقي لوقف الحرب في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المكتب الإعلامي الحكومي #جرائم حرب #حرب الإبادة

