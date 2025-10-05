في يومها الـ 730.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 730 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 67,074 شهيدًا و 169,430 إصابة.

في حين ارتفع عدد ضحايا التجويع الإسرائيلي إلى 459 شهيدًا، من بينهم 154 طفلًا، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة، وجاءت التطورات على النحو التالي:

أفادت مصادر طبية باستشهاد 70 مواطنا جراء غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر أمس السبت منهم 47 في مدينة غزة.

وفتح جيش الاحتلال نيران آلياته صوب منتظري المساعدات قرب وادي غزة وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة في النصيرات، إنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين من بينهم سيدة، و7 إصابات جراء استهداف الاحتلال مخيمات وسط قطاع غزة، وتجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات جوية على حي النصر شمال غربي مدينة غزة.

ودمر طيران الاحتلال الحربي مباني جامعة الأزهر في مدينة غزة بالكامل، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأطلقت آليات الاحتلال النار في منطقة النفق وشارع الجلاء بمدينة غزة، بالتزامن مع شن غارات جوية.

وقصف طيران الاحتلال الحربي هدفًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وشهدت المناطق الشمالية من مدينة غزة قصف مدفعي متواصل تزامنًا مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

وشن طيران الاحتلال الحربي عدة غارات على حي التفاح شرقي غزة، فيما استهدفت المدفعية حي تل الهوا جنوب غربي المدينة.

وشهدت المناطق الشمالية من مخيم النصيرات قصف مدفعي تزامنًا مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

وفتحت آليات جيش نيران كثيفة باتجاه المنازل السكنية في في منطقتي النفق وشارع الجلاء غربي مدينة غزة.

وشن مدفعية جيش الاحتلال هجمات على شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن مناطق متفرقة في مدينة غزة شهدت قصفا مدفي فجرا، تزامنا مع إطلاق نار من طيران الاحتلال المروحي باتجاه منازل المواطنين شمال شرقي المدينة.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال محيط الجامعة الإسلامية، وحي حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين