مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بغزة

تواصل مدينة برشلونة تظاهراتها المؤيدة لفلسطين لليوم الثالث على التوالي، إذ شهدت المدينة منذ صباح اليوم السبت مسيرة ضخمة يشارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين، بدعم ودعوة من أكثر من 500 منظمة وجمعية مدنية.

ودعا المنظّمون الحكومات والمؤسسات والشركات إلى قطع جميع العلاقات مع (إسرائيل)، ونددوا بما وصفوه بـ الاستعمار والإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وأعرب قادة التظاهرة عن أملهم في أن تكون هذه أكبر فعالية تضامنية تشهدها كتالونيا مع الشعب الفلسطيني حتى الآن، وطالبوا المشاركين بارتداء اللون الأسود تعبيراً عن الحداد على ضحايا الحرب.

وانطلقت المسيرة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من حدائق سلفادور إسبريو (Jardinets de Gràcia)، وتوقفت أولا أمام مقر المفوضية الأوروبية في برشلونة، حيث حثّ النشطاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الشعب الفلسطيني وفرض إجراءات ضد (إسرائيل).

وشارك في تنظيم الفعالية عدد من الهيئات والمنظمات، من بينها الجالية الفلسطينية في كتالونيا، وائتلاف "أوقفوا التواطؤ مع (إسرائيل)"، والأسطول العالمي صمود، إلى جانب النقابات العمالية CCOO وUGT وIntersindical، فضلاً عن منظمات الأحياء والجماعات النسوية ومنظمات العدالة العالمية مثل LaFede.

وأثار اعتراض بحرية جيش الاحتلال للأسطول الإنساني المتجه إلى غزة، الذي غادر برشلونة في 31 آب/ أغسطس واحتُجز فيه عدد من النشطاء بينهم رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو والنائبة الكتالونية بيلار كاستييّخو، موجةً جديدة من الغضب الشعبي.

ونظّم آلاف الطلاب يوم الجمعة مسيرةً من ساحة الجامعة إلى ساحة دراسانِس، حيث أقاموا مخيماً مؤقتاً تضامناً مع غزة.

وأكد المنظّمون أنهم سيواصلون الاعتصام حتى تقطع الحكومة الإسبانية علاقاتها التجارية مع الاحتلال أو حتى يسمح بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة.

