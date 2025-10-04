فلسطين أون لاين

مستوطنون يحرقون مركبة ويحطمون أشجارا في مسافر يطا

04 أكتوبر 2025 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
المستوطنون نفذوا 431 اعتداء بحق فلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية العام

أحرق مستوطنون، اليوم السبت، مركبة وحطموا عددا من الأشجار بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، بأن مستوطني ما تسمى مستوطنة "سوسيا" هاجموا منزل المواطن يوسف موسى شناران في تجمع واد الرخيم المحاذي لقرية سوسيا في المسافر، وأضرموا النار في مركبته ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وكسروا نوافذ منزله.

كما حطم مستوطنون عددا من شتلات الزيتون في قرية أم الخير بمسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم بمحاذاة مساكن المواطنين.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 431 اعتداء بحق فلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية العام، أسفرت عن استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1046 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

