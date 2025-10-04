فلسطين أون لاين

مسؤول أممي: لدينا 170 ألف طن متري من الإمدادات الإنسانية مُعدّة لدخول غزة

04 أكتوبر 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
منذ 2 مارس 2025 يغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعا أي مساعدات إنسانية

قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الجمعة، إن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، "تفتح نافذة من الفرص للفلسطينيين لتلقي الإغاثة المنقذة للحياة على نطاق واسع".

وأكد فليتشر في بيان صحفي استعداد الأمم المتحدة وتطلعها للعمل ضمن المبادرة، مبينا أن الوكالات الإنسانية لديها نحو 170 ألف طن متري من الغذاء والدواء والمأوى والإمدادات الحيوية الأخرى مُعدّة لدخول غزة من مختلف أنحاء المنطقة.

وأضاف أن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة للعمل في غزة "ليست مجرد نظرية فأثناء وقف إطلاق النار السابق، تحركنا تحركا عاجلا وواسعا في أنحاء القطاع".

وأشار فليتشر إلى أن المنظمة تحشد جهودها مرة أخرى اليوم، مشددا على أن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم الموظفون والثقة والخبرة، وخطتنا توفر المساعدات للمدنيين عبر أكثر الطرق الآمنة والمباشرة بشكل محايد قائم على المبادئ".

وبهدف ضمان نجاح مبادرة ترامب، أكد فليتشر على الحاجة لعدة نقاط مهمة، منها فتح المعابر وضمان التنقل الآمن للمدنيين وعمال الإغاثة، بالإضافة إلى دخول البضائع بدون قيود وإصدار التأشيرات للموظفين، وإتاحة المساحة للعاملين في المجال الإنساني ليقوموا بدورهم وإحياء عمل القطاع الخاص.

وأفاد المسؤول الأممي بأن ما سماه "الكابوس، وكل دقيقة تأخير تجلب مزيدا من البؤس"، واختتم "إن الفرصة سانحة الآن للعمل"، ودعا جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق (إسرائيل) جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات يحميها جيش الاحتلال.

