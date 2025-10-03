بلدية غزة: 500 ألف مواطن في المدينة يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة القسوة

قالت بلدية غزة، إن التقديرات الدولية والمحلية تشير إلى أنّ ما يقارب 500 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، يعيشون اليوم في مدينة غزة تحت ظروف إنسانية بالغة القسوة.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هؤلاء يعيشون في ظل انعدام الغذاء الكافي، شحّ المياه النظيفة، غياب الرعاية الصحية الأساسية، وتحت القصف والتدمير الشامل المنهجي.

وأشارت إلى أن هذا الوضع لا يهدد حياتهم فحسب، بل يترك أيضًا آثارًا نفسية مدمرة، خاصة على الأطفال الذين يكبرون في أجواء الخوف والصدمة، وعلى النساء اللواتي يتحملن أعباءً مضاعفة في غياب الحماية والأمان.

وتابعت "نرفع اليوم صوتنا بنداء إنساني عاجل إلى أحرار العالم، إلى كل قلب حيّ، وإلى المؤسسات الإنسانية والدولية: قفوا الآن مع غزة، واعملوا على حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمياه والدواء والرعاية".

وأكدت بلدية غزة، أن صرخة غزة اليوم ليست أرقامًا جامدة، بل هي أرواح بريئة تبحث عن الأمان، عن لقمة عيش، عن جرعة ماء ودواء، كونوا سندًا لهم ولا تتركوهم وحدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين