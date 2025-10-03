فلسطين أون لاين

ناشطو "أسطول الصمود" المُحتجزون لدى الاحتلال يعلنون الإضراب عن الطعام

03 أكتوبر 2025 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
ناشطو "أسطول الصمود" المُحتجزون لدى الاحتلال يضربون عن الطعام

أعلن عدد من ناشطي "أسطول الصمود" العالمي الذين تحتجزهم "إسرائيل" بشكل غير قانوني، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

جاء ذلك بحسب ما نشرته اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة على منصة "فيسبوك" الأمريكية، الجمعة، مشيرةً إلى أن بعضا من الناشطين المحتجزين بدؤوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ لحظة احتجازهم أمس الخميس.

وصباح الجمعة، أعلن "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة، أن سلاح البحرية الإسرائيلي هاجم جميع السفن الـ 42 التي تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين.

ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و225 شهيدًا و168 ألفا و938 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

المصدر / وكالات
