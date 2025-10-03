اندلاع حرائق جراء سلسلة غارات "إسرائيلية" على أطراف النبطية الفوقا جنوبي لبنان

شنّ طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر الجمعة، سلسلة غارات "عنيفة" في محافظة النبطية جنوب لبنان، ما تسبب بإحداث حرائق كبيرة في الأحراج.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي" نفذ قرابة الخامسة وعشر دقائق فجرا، سلسلة غارات عنيفة، أشبه بزنّار (حزام) ناري مستهدفة أحراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا"، دون ذكر وقوع ضحايا.

وأفادت الوكالة أن "الغارات تسببت بأضرار وتصدعات في عشرات المنازل في الأحياء القريبة من الأماكن المستهدفة، فضلا عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية أيضا".

وبحسب المصدر ذاته، "تتعرض أحراج علي الطاهر للمرة الرابعة لهذه الموجة العنيفة من الغارات بعد توقف حرب الـ 66 يوما"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي الأخير.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مراسل قناة المنار إن “مُحلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد صيادي الأسماك قرب شاطئ الناقورة جنوب لبنان”.

وتواصل “إسرائيل” خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، بزعم استهداف مخازن أسلحة وبنى تحتية وعناصر الحزب، في الوقت الذي لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت “إسرائيل” عدوانا على لبنان، تحوّل في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات