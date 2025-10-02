عائلة الهمص تتَّهم عصابة "أبو شباب" باختطاف ابنتها بخان يونس

غزة/ فلسطين أون لاين

اتهمت عائلة الهمص في قطاع غزة، قوة خاصة تابعة لمجموعات يقودها العميل "ياسر أبو شباب" بالمسؤولية عن اختطاف ابنتهم الحكيمة تسنيم مروان شفيق الهمص، صباح اليوم، مؤكدةً بأنها "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال وأعوانه من العملاء والخونة ".

وقالت العائلة في بيانها، إن هذه الحادثة تأتي استكمالاً لجريمة سابقة تمثلت في اختطاف والدها الدكتور مروان شفيق الهمص على يد نفس المجموعات.

وأكدت عائلة الهمص رفضها واستنكارها الشديدين للغعل "الجبان والحقير"، مشددة على أن "الحقوق لا تسقط بالتقادم" وأنه "سيكون هناك حساب عسير لكل من شارك في التخطيط أو التنفيذ لهذه الجريمة أو غيرها من الجرائم السابقة".

وكشفت مصادر صحفية، صباح اليوم الخميس، عن اختطاف قوة خاصة "إسرائيلية" تسنيم الهمص في مواصي خان يونس وهي ابنة مروان الهمص مدير مستشفى أبو يوسف النجار الذي اختطف بذات الطريقة.

وقال عبادة الهمص نجل الأسير الطبيب مروان الهمص، إن شهود عيان أبلغوا العائلة أن خمسة أفراد من قوة خاصة إسرائيلية، قدموا بسيارة من نوع "جولف"، وقاموا باعتقال شقيقته تسنيم الهمص (22 عامًا) خلال عملها بنقطة طبية في مواصي خانيونس، وسط تحليق لطائرات "الكوادكوبتر" وإطلاق للنار.

وأكدت مصادر عائلية، اختطاف الممرضة تسنيم من قِبَل قوة خاصة من داخل عملها بأحد النقاط الطبية بخانيونس جنوبي قطاع غزّة.

وفي 21 يوليو/ تموز اختطفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الطبيب مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية أثناء زيارته مستشفى الصليب الأحمر غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، أن قوات الاحتلال اختطفت الطبيب مروان الهمص، في جريمةٍ جديدة تُسجَّل في جرائم الاحتلال بحق الكوادر الطبية في غزة.

وذكرت مصادر عائلية، أنَّ قوة خاصة اختطفت الطبيب مروان الهمص، فيما أُصيب سائق سيارة الإسعاف الخاصة بهم من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالقرب من فش فرش جنوبي قطاع غزّة.

وكشف مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، علاء السكافي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز رئيس المستشفيات الميدانية في غزة الدكتور المختطف مروان الهمص في سجن عسقلان، بعد أن أصيب بطلق ناري في قدمه أثناء اعتقاله من قبل قوة خاصة إسرائيلية غرب خان يونس.

وأوضح السكافي، أن سلطات الاحتلال تحرم الدكتور الهمص من حقه في لقاء محاميه، وقد قررت تمديد منعه واعتقاله حتى 31 يوليو 2025، في انتهاك واضح للحقوق القانونية والإنسانية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ الاحتلال ينتهج الإخفاء القسري بحق الأسرى من الطواقم الطبية، مشيرًا إلى أنَّ361 من الكوادر الطبية أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.