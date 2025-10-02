قوات الاحتلال تحتجز 13 سفينة من أسطول الصمود ومشاركون يؤكدون: لا معلومات عن وضع الطواقم

قال المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي، إن 13 سفينة صارت تحت سيطرة البحرية الإسرائيلية من أصل 44 تشارك في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة.

وأكدت مصادر صحفية، أن السفن التي اعترضتها البحرية "الإسرائيلية" تقل عشرات الناشطين، وأمرت الأسطول بتغيير مساره نحو ميناء "أسدود".

وأشار أسطول الصمود العالمي، إلى أن القوات البحرية "الإسرائيلية" تمارس "سلوكا عدائيا" ضد القوارب المشاركة فيه.

وأضاف الأسطول في منشور على تلغرام "تعرض القارب فلوريدا لاصطدام متعمد في البحر. واستُهدف قاربا يولارا وميتيك وغيرهما بخراطيم المياه".

وقال أسطول الصمود إن وضع الطواقم والنشطاء على متن السفن التي اعترضتها البحرية "الإسرائيلية" مجهول، لكنه أعلن أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس وبينهم مراسلة "الجزيرة مباشر" حياة اليماني.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر أن عملية السيطرة على أسطول الصمود ستتواصل حتى يوم غد الخميس.

وأضافت أن سلاح البحرية سيطر حتى الآن على 6 سفن في أسطول الصمود الذي كان في طريقه إلى غزة، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء السيطرة على سفن الأسطول سيتم ترحيل النشطاء إلى دولهم.

وأضاف بيان للأسطول أن الاعتراض الإسرائيلي للسفن هجوم غير قانوني يستهدف مدنيين عزلا في المياه الدولية، داعيا حكومات العالم إلى المطالبة بضمان سلامة جميع من كانوا على متن سفنه والإفراج عنهم.



وأكد الأسطول أنه على بعد 70 ميلا بحريا من سواحل غزة وسيواصل إبحاره دون تراجع.

مع دخول الأسطول منطقة "الخطر الشديد"، وهي المنطقة التي اعتاد الاحتلال الإسرائيلي اعتراض السفن فيها، دعت منظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، إلى توفير الحماية له، فيما شددت الأمم المتحدة على أن أي اعتداء عليه سيكون "أمرا غير مقبول".



وسبق للاحتلال الإسرائيلي أن نفذ عمليات قرصنة بحرية ضد سفن متجهة إلى غزة، حيث استولت عليها ورحّلت الناشطين.

يُذكر أن "إسرائيل" ارتكبت في السابق أعمال قرصنة ضد سفن مشابهة وصادرتها، بينما يواصل الاحتلال منذ 18 عاماً فرض حصار شامل على غزة، فاقمته حرب الإبادة الجارية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلّفت أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألف جريح، وأدت إلى مجاعة أودت بحياة مئات المدنيين بينهم أطفال.





المصدر / وكالات