فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسَّام توقَّع جنودًا قتلى من جيش الاحتلال بمدينة غزَّة

الأونروا: تعليم الأطفال يجب أن يكون جزءًا من أي اتفاق لإنهاء حرب غزة

مثقَّفون فلسطينيُّون يرفضون الاستسلام: الصَّمت خيانة والمقاومة وعي جمعيّ

وزارة الصحة بغزة: النساء يشكلن نحو 8% من بين حالات البتر الموثقة

مضمون خطاب "سريّ" من كيرك إلى نتنياهو قبيل اغتياله

أكسيوس: غضب عربي من الخطة الأميركية المعدّلة بشأن غزة

مجازر متواصلة.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 725

عقب إعلانه العودة للقتال... القسَّام تنشر رسالةً مصوَّرةً لعيدان ألكسندر

مشاهد كمين خان يونس تربك رواية الاحتلال وتعيد رسم خريطة المواجهة

الجاليات الفلسطينية: خطة ترمب وصفة جاهزة لاستدامة الحرب ونزع غزة من بعدها الجغرافيّ والوطنيّ

في سلسلة عمليَّات نوعيَّة ...

القسَّام توقَّع جنودًا قتلى من جيش الاحتلال بمدينة غزَّة

30 سبتمبر 2025 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
...
القسَّام توقَّع قتلى وجرحى من جيش الاحتلال بمدينة غزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، سلسلة عمليات نوعيّة ضد تحشدات جيش الاحتلال في مدينة غزة، موقعة قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، إن مجاهدونا أغاروا أمس على تجمع لجنود وآليات العدو داخل مدرسة "الراهبات الوردية" في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت الكتائب أن مجاهديها ألقوا أمس عبوات فراغية داخل ناقلتي جند صهيونيتين في حي تل الهوا وأوقعوا طاقميها بين قتيل وجريح كما فجروا دبابة "ميركافا" ورصدوا هبوط المروحيات للإخلاء

كما تمكن المجاهدون أول أمس من تفجير دبابة "ميركافا" صهيوينة بعبوة أرضية شديدة الانفجار جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة