الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيش وتخريب لمحتوياتها.​​​​​​

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة حنان البرغوثي من قرية كوبر شمال المدينة، كما اعتقلت الشاب أنس جمعة أبو عواد من بلدة ترمسعيا. وخلال اقتحام بلدة كوبر، اعتقلت عددًا من الشبان، عرف منهم: يوسف مشعل البرغوثي، شادي البرغوثي، هادي البرغوثي، منير العبد، وماهر البرغوثي ونجله أدهم.

أما في طولكرم، فقد داهمت قوات الاحتلال قرية قفين شمال المحافظة واعتقلت الشبان: جاد الزير، مجد الرسمي، وتامر هرشة، كما اعتقلت الشاب جهاد عماد الشيخ يوسف نعالوه من ضاحية شويكة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أرضا محمد جوابرة من مخيم العروب شمال المدينة.

أما في القدس المحتلة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ طه خلال اقتحام بلدة قطنة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى