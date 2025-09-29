مضمون "رسالة الاعتذار" الَّتي قدَّمها نتنياهو لقطر

متابعة/ فلسطين أون لاين

قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارًا لرئيس الوزاء القطري عن العدوان الإسرائيلي على الدوحة قبل 3 أسابيع، خلال اتصال هاتفي من البيت الأبيض اليوم الإثنين.

وقال البيت الأبيض، إن مكالمة ثلاثية جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت مستقبل العلاقات المشتركة وسبل إنهاء الحرب في غزة.

وأوضح البيان أن ترمب أعرب خلال الاتصال عن رغبته في وضع العلاقات الإسرائيلية – القطرية على مسار إيجابي بعد سنوات من الخلافات وسوء الفهم.

ووافق القادة على اقتراح أميركي بإنشاء آلية ثلاثية لتعزيز التنسيق وتحسين الاتصال وحل الخلافات، إضافة إلى تقوية الجهود الجماعية لمنع التهديدات. كما أكدوا التزامهم المشترك بالعمل بشكل بنّاء وإزالة أي سوء فهم، والبناء على الروابط الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، عبّر نتنياهو عن "أسفه العميق" لمقتل جندي قطري جراء ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت مواقع لحماس في قطر. كما أعرب عن أسفه لأن الهجوم استهدف قيادة حماس أثناء المفاوضات، في انتهاك للسيادة القطرية، متعهدًا بعدم تكرار مثل هذه العملية مستقبلًا.

ورحّب رئيس الوزراء القطري بهذه الضمانات، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة الإسهام في الأمن والاستقرار الإقليميين، فيما شدد نتنياهو على التزام مماثل.

وناقش القادة أيضًا مقترحات لإنهاء الحرب في غزة، وآفاق تحقيق شرق أوسط أكثر أمنًا واستقرارًا، وضرورة تعزيز التفاهم المتبادل. وأشاد الرئيس الأميركي بزعيمي قطر وإسرائيل لاستعدادهما اتخاذ خطوات نحو تعاون أكبر من أجل السلام والأمن في المنطقة.

ونشر الإعلام العبري مضمون رسالة الاعتذار التي قدمها نتنياهو في المكالمة الهاتفية مع القطري:

"سيدي رئيس الوزراء، أريدك أن تعلم أن إسرائيل تأسف لمقتل أحد مواطنيكم في هجومنا.

أريد أن أؤكد لك أن إسرائيل كانت تستهدف حماس، وليس القطريين.

كما أود أن أؤكد لك أن إسرائيل لا تملك أي خطة لانتهاك سيادتكم مرة أخرى في المستقبل، وقد التزمت بذلك أمام الرئيس."

"أعلم أن لدى قادتكم شكاوى ضد إسرائيل، ولدى إسرائيل شكاوى ضد قطر، بدءًا من دعم الإخوان المسلمين، مرورًا بكيفية عرض إسرائيل على قناة الجزيرة، وصولًا إلى دعم المشاعر المعادية لإسرائيل في جامعات الكليات."

"أرحب بفكرة الرئيس بإنشاء مجموعة ثلاثية الجانب تتولى معالجة شكاوى بلدينا".