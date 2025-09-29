النونو: لم نكن جزءًا من مفاوضات الخطة الأميركية المطروحة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طاهر النونو، أن الحركة لم تتلق حتى اللحظة أي نسخة رسمية من الخطة الأميركية الخاصة بقطاع غزة.

وأوضح النونو في تصريحات لقناة "التلفزيون العربي"، أن حماس لم تكن طرفًا في المفاوضات حول المقترح الأميركي المطروح حاليًا، مشددًا على أن سلاح المقاومة مرتبط بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مشروط بانتهاء الحرب وانسحاب الاحتلال من غزة، لافتًا إلى أن الحركة جادة في إنجاز اتفاق شامل يضمن إنهاء العدوان مقابل صفقة تبادل.

وأكد القيادي بحماس، أن الحركة أبدت استعدادها لقبول هدنة طويلة الأمد، ورحّبت بالمقترح المصري الخاص بتشكيل إدارة مستقلة للقطاع.

كما شدّد النونو على أن الحركة ستدرس أي خطة أميركية أو غيرها بما يضمن حماية حقوق الفلسطينيين ومصلحتهم العليا.

وأشار إلى أن حماس لا ترغب في استمرار الحرب، لكنها لن تقبل بأي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تسقط ثوابته الوطنية.