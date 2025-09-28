الدفاع المدني يوجه إنذارًا جديدًا حول خدمات الإنقاذ بغزّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر مدير إدارة الدعم الإنساني والعلاقات الدولية في جهاز الدفاع المدني بغزة، محمد المغير، من تداعيات خطيرة جراء تعمّد الاحتلال الإسرائيلي منع إمداد الجهاز بالوقود اللازم لتشغيل مركبات ومعدات الإنقاذ والإطفاء، خصوصًا في شمال القطاع.

وقال المغي، في تصريحات صحفية، صباح اليوم الأحد، إن ما يتوفر من كميات وقود لا يكفي إلا لتشغيل المركبات لعدد محدود من المهمات، قد لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا، مشددًا على أن هذا الوضع سيؤدي إلى تقليص حاد في الخدمات الإنسانية ويهدد حياة آلاف المدنيين.

وأضاف أن الاحتلال يضع الجهاز في أزمة متجددة تكلفتها إزهاق الأرواح، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال الوقود إلى المؤسسات الإنسانية العاملة في غزة.

ومنذ بدء الإبادة، تعمدت "إسرائيل" استهداف القطاعات التي تقدم الخدمات الإنسانية للفلسطينيين من بينها الدفاع المدني واستهداف مركباتهم وموظفيهم، فضلا عن منع دخول الوقود المخصص لهم أو المركبات اللازمة لرفع أطنان الأنقاض وانتشال مصابين وشهداء من تحت الركام.

واشتدت أزمة الوقود بغزة مع إغلاق إسرائيل للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود في 2 مارس/ آذار الماضي، ما أدخل القطاع أيضا في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، فيما بدأت "تل أبيب" بداية أغسطس/ آب الماضي السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع من الأغذية أو المواد الأساسية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 66 ألفا و5 شهداء و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.