مؤرخ "إسرائيلي" بارز يفجّر الجدل.. هكذا تحدث عن قوة حماس و7 أكتوبر

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المؤرخ "الإسرائيلي" البارز آفي شلايم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحركة الفلسطينية الوحيدة التي لا تزال تقاوم، مؤكدًا أنها أثبتت قدرتها على إظهار مقاومة فعلية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال شلايم، في مقال حوار له مع صحيفة "هآرتس" العبرية، إن هجوم السابع من أكتوبر حمل رسالة واضحة مفادها أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالتهميش، وأن المقاومة ما زالت حية رغم التعاون الأمني القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الضفة الغربية.

وأوضح شلايم أن قراءة سلوك حماس لا تعني تبريره، لكن أحداث السابع من أكتوبر لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة عقود من الاحتلال العسكري الذي وصفه بـ "الأطول والأشد قسوة في الأزمنة الحديثة".

وأضاف أن سمعة إسرائيل الدولية انهارت بشكل ملحوظ، بعدما تراجعت قدرتها على الاحتفاظ بالدعم التقليدي في الغرب، في وقت ازداد فيه تعاطف الأجيال الشابة حول العالم مع القضية الفلسطينية.

وأشار المؤرخ إلى أن الإعلام الغربي ما زال منحازًا بشكل عام لإسرائيل، غير أن الأجيال الجديدة لم تعد تعتمد على الصحافة التقليدية وحدها، بل تتجه إلى المنصات الرقمية التي باتت تنقل خطابًا أكثر إنصافًا وتعاطفًا مع الفلسطينيين.

ويشير المؤرخ شلايم إلى، أنه رغم تلقيه رسائل عدائية وتهديدات بالقتل، ولكن مقابل كل رسالة كهذه أتلقى عشر رسائل داعمة.

يردف بالقول، "في الماضي، عندما كنت ألقي محاضرة أمام جمهور، كان طالب يهودي ينهض دائمًا محاولًا تحدي أفكاري والدفاع عن إسرائيل، ولكن منذ اندلاع الحرب على غزة، لم يحدث هذا ولو مرة واحدة"

ويخلص بالقول، "لقد نجحت إسرائيل في تنفير حتى مؤيديها، وهي مسؤولة عن الانهيار الدراماتيكي. صحيح أن وسائل الإعلام الغربية لا تزال متحيزة لصالحها وتتجنب نشر رواية حماس، لكن الجيل الشاب لم يعد يستمع إلى بي بي سي أو يقرأ الصحف التقليدية، بل يحصل على معلوماته من وسائل التواصل الاجتماعي".