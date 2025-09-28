سلطات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا شرقي رام الله

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشق طريق استيطاني جديد في بلدة دير جرير شرق رام الله، فيما واصلت شق طريق آخر غربي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال شرعت صباح اليوم بشق طريق استعماري بين بلدتي دير جرير، وسلواد، بهدف ربطة مستعمرة "عوفرا"، مع الشارع الرئيسي.

يذكر أن قوات الاحتلال شرعت الأسبوع الماضي بشق طريق استعماري في الجهة المقابلة للمنطقة التي جرى شقها اليوم.

وفي السياق، تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، شق طريق استيطاني بين بلدتي بيت عور الفوقا، ودير إبزيع غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال شقت صباح اليوم طريقا استيطانيا جديدا في منطقة "الكرينعة" لصالح مستوطنة "بيت حورون".

ولفتت مصادر محلية، إلى أن الطريق يعد قطعا للطريق الرابط بين 8 بلدات، وهي: بيت سيرا، وبيت نوبا، وبيت لقيا، وخربثا المصباح، وصفا، والطيرة، وبيت عور الفوقا، وبيت عور التحتا.

ووفق المصادر، فإنه وباستكمال هذا المشروع ستصبح قرية بيت عور الفوقا محاصرة من كل الاتجاهات مستوطنة: مستوطنة "بيت حورون" شرقاً، شارع ٤٤٣ جنوباً، نقطة عسكرية مع بوابة غربا وشمالاً.

