دراجات هوائية.. استبعاد فريق إسرائيلي من سباق إيميليا بإيطاليا

استبعد منظمو سباق إيميليا للدراجات الهوائية، الفريق الإسرائيلي "بريمير تيك"، من المشاركة من المنافسات، والتي ستجرى في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليوم واحد ببولونيا، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.

ويأتي هذا القرار بعد أن شهد سباق إسبانيا للدراجات عدة اضطرابات بسبب احتجاجات متظاهرين رافضين للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث كان فريق إسرائيل-بريمير تيك، محور الاحتجاجات الرئيسي.

وتوجد مخاوف من أن يتأثر السباق باضطرابات مماثلة بعد اشتباك المتظاهرين مع الشرطة في مدينة ميلانو، الاثنين الماضي، خلال إضراب على مستوى البلاد دعت إليه النقابات العمالية ضد الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وقال أدريانو أميتشي، رئيس اللجنة المنظمة لسباق إيميليا في تصريحات إعلامية "للأسف، في أعقاب الأحداث الأخيرة ونظرا لخصائص نهاية السباق، ومن أجل سلامة جميع الرياضيين والفنيين والمتفرجين، اضطررت إلى التخلي عن مشاركة الفريق هذا العام".

ويعد سباق جيرو ديل إيميليا، سباق الخريف التقليدي في مدينة بولونيا الإيطالية والذي ينتهي بالقرب من المركز التاريخي للمدينة، والذي يتمتع بكثافة طلابية عالية وتاريخ طويل من السياسة اليسارية.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت مجموعات مختلفة في بولونيا عن احتجاجات محتملة ومحاولات لوقف السباق. وخلال هذا الأسبوع، حث الراعي الرئيسي لفريق "إسرائيل بريمير تيك" الفريق على "إسقاط كلمة إسرائيل من اسمه".

والفريق، الذي يضم خمسة متسابقين بريطانيين من بينهم بطل سباق فرنسا للدراجات أربع مرات كريس فروم، مسجل في (إسرائيل) ومملوك للملياردير الإسرائيلي الكندي سيلفان آدامز.

وبعد أن أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة رسميا أن الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية في غزة، تزايدت الدعوات إلى تعليق مشاركة البلاد في المسابقات الدولية لكرة القدم.

وشهدت الأيام الأخيرة تحركا واسعا في ظل الكثير من الدعاوي من دول أوروبية لاستبعاد (إسرائيل) من مسابقات الاتحاد القاري على غرار ما حدث مع روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتعليق مشاركة الفرق الرياضية واللاعبين الإسرائيليين في المسابقات الدولية، حتى وقف حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

ووفق بيان سابق للاتحاد، بلغ إجمالي شهداء الحركة الرياضية والكشفية 774 شهيدا، من بينهم 355 شهيدا من لاعبي كرة القدم، و277 شهيدا من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا، منذ أكتوبر 2023.

