بن غفير: نتنياهو لا يملك تفويضا لإنهاء الحرب

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، “لا يملك تفويضا لإنهاء الحرب في غزة”، فيما أظهر استطلاع للرأي تأييد أغلبية الإسرائيليين لوقف الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها بن غفير عبر منصة شركة “إكس”، بعث من خلالها رسالة إلى نتنياهو يحثه فيها على عدم إنهاء الحرب، وسط ضغوط داخلية وخارجية تطالبه بعدم العودة من الولايات المتحدة دون التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار.

وقال بن غفير في تدوينته: “سيدي.. رئيس الوزراء: ليس لديك تفويض بإنهاء الحرب دون هزيمة حماس بشكل مطلق”.

وفي وقت سابق السبت، هددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، نتنياهو بأن “أبواب الجحيم ستفتح عليه في (إسرائيل) إذا لم يعد من الولايات المتحدة بصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة”، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

ونشرت هيئة عائلات الأسرى بيانا تضمن أسماء ذويهم الأسرى لدى المقاومة في غزة، وقالت: “نتنياهو هذه هي قائمة الأسماء الكاملة لـ48 مختطفا (أسيرا)، وأنت مُلزم بإعادتهم إلى ديارهم”.

ووفق استطلاع إسرائيلي للرأي، يؤكد أغلبية من الإسرائيليين وقف الحرب على غزة، ومقترح ترامب لوقف الحرب، كما عبرت أغلبية عن قلقها من اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية، ومن استبعاد (إسرائيل) من فعاليات دولية ثقافية ورياضية.

وحسب استطلاع نشرته صحيفة “معاريف” أمس الجمعة، يعتقد 53% من الإسرائيليين أن الحرب على غزة يجب أن تقف الآن، والتركيز على إعادة الأسرى لدى المقاومة، وأيد ذلك 73% من ناخبي أحزاب المعارضة، وعارض وقف الحرب 77% من مؤيدي أحزاب الائتلاف واعتبروا أنه يجب مواصلة الحرب إلى حين هزيمة حماس.

والجمعة، ألقى نتنياهو خطاب بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب معظم الوفود احتجاجا على حرب الإبادة بقطاع غزة التي توشك على دخول عامها الثالث.

ومع الإعلان عن كلمته، انسحبت معظم وفود الدول من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65926 شهيدا و167783 مصابا، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

