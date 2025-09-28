اعتقالات واعتداءات للمستوطنين بالضفة تحت حماية جيش الاحتلال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقالات واعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط حماية من جيش الاحتلال.

ففي بلدة بيتونيا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان هم: حسن الأسمر، ومحمد عبد الرحيم سعسع، وأشرف زواهرة، وذلك خلال اقتحام البلدة.

وفي السياق نفسه، أصيب طفل بجروح بالغة إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح في منطقة "عين جريوت" قرب بيتونيا، ما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل يبلغ من العمر 12 عاما بعد دهسه من قبل جيب عسكري إسرائيلي في مدينة أريحا، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي نابلس، تصدى أهالي بلدة بيتا، الليلة الماضية، لهجوم شنه مستوطنون على أحد المنازل في منطقة "اليتماوي" بأطراف البلدة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الغربية من البلدة لتأمين المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون تسجيل إصابات.

ويواصل الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال شبه يومية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها في كثير من الأحيان عمليات تفتيش ومواجهات.

المصدر / فلسطين أون لاين