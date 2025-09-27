إصابة فلسطينية ومتضامنين أجانب في هجمات للمستوطنين بمسافر يطا

أصيبت سيدة فلسطينية ومتضامنان أجنبيان، مساء اليوم السبت، في اعتداء نفذه مستوطنون على تجمع جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ضمن سلسلة هجمات شملت الاعتداء على الأهالي وإتلاف ممتلكاتهم وإشعال النيران في أراضٍ زراعية، إلى جانب أعمال استفزازية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى ثلاث إصابات نتيجة اعتداء من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل، من ضمنهم اثنان من المتضامنين الأجانب.

وقال أسامة مخامرة، الناشط في رصد الانتهاكات الإسرائيلية جنوب مدينة الخليل، إن عددا من المستوطنين هاجموا تجمع "الفخيت" في مسافر يطا، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأضاف مخامرة، للأناضول، أن الاعتداء أسفر عن إصابة سيدة برضوض، إلى جانب إتلاف ممتلكات بينها أعلاف للأغنام.

وفي شمال مدينة الخليل، رصدت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، انتشار مستوطنين في شارع حيوي قرب بلدة سعير.

وقالت المنظمة، إن أربعة مستوطنين اقتحموا منطقة واد سعير شمال شرق الخليل، ونفذوا أعمالا استفزازية شملت محاولة إشعال النار في الأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أن الاعتداءات المتكررة تستهدف الأرض وأصحابها، وتفاقم التوتر في المنطقة، حيث يعيش السكان ضغوطا متواصلة نتيجة استمرار الاقتحامات والاعتداءات.

وشمالي الضفة، ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا مساكن المواطنين في تجمع "الحمّة" بالأغوار الشمالية، واعتدوا عليهم بالضرب.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 431 اعتداء بحق فلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية العام، أسفرت عن مقتل فلسطينيين.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1046 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين