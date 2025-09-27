عائلات الأسرى: نتنياهو اختار توسيع القتال على إعادة أبناءنا

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزّة، إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "اختار توسيع القتال في غزة، بينما يواجه أبناؤنا خطر الموت".

وفي بيان نشرته هيئة عائلات الأسرى، اليوم السبت، على صفحتها بمنصة "إكس"، أضافت: "بينما يواجه الأسرى الأحياء خطر الموت، وقد يختفي القتلى إلى الأبد على أرض غزة، اختار نتنياهو توسيع نطاق القتال ونسف الاتفاق لإعادتهم".

وتابعت الهيئة: "مطلبنا واضح وقاطع من صنّاع القرار: طبّقوا إرادة الشعب عبر التوصل إلى اتفاق شامل لإعادة جميع المختطفين (الأسرى) الـ48، وإنهاء الحرب في غزة".

ودعت الجمهور الإسرائيلي إلى "الاحتشاد عند الساعة 20:00 بتوقيت القدس في ميدان المختطفين بتل أبيب للتظاهر من أجل المطالبة بوقف الحرب وإعادتهم".

وأشارت الهيئة إلى أنه "إلى جانب الوقفة في تل أبيب ستُنظّم وقفات أخرى في القدس، ومفترق شعار هنيغيف وحي كارمي غات (شمال مستوطنة كريات غات/جنوب)، وكما هو الحال كل أسبوع، ستُنظم العشرات من الفعاليات والتجمعات التضامنية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد".

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بإجهاض أي فرصة للتوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب وإعادة ذويهم حفاظاً على مصالحه السياسية والبقاء بالحكم، رغم موافقة حماس على مقترحات الوسطاء لصفقة جزئية وكذلك شاملة.

وفيما يقدر جيش الاحتلال أن 48 أسيراً إسرائيلياً محتجزاً في غزة، بينهم 20 أسيراً على قيد الحياة والبقيّة قتلى، يقبع في سجونها نحو 11 ألفاً و100 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق أمس، نشرت هيئة عائلات الأسرى بياناً تضمن أسماء ذويهم المحتجزين بالقطاع، وقالت: "نتنياهو هذه هي قائمة الأسماء الكاملة لـ48 مختطفاً اختُطفوا في عهدك، وأنت مُلزم بإعادتهم إلى ديارهم".

وتابعت: "48 اسماً، وأنت (نتنياهو) ببساطة، تفعل كل شيء منذ 721 يوماً حتّى لا يعودوا، ولكي تستمر أطول حرب في تاريخ إسرائيل".

وبدأ جيش الاحتلال في 11 أغسطس/ آب الماضي عدوانا واسعا على مدينة غزة انطلاقاً من حي الزيتون، في عملية أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2"، وتهدف لاحتلال المدينة. وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي وجوي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري لمئات آلاف الفلسطينيين.

