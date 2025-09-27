مستوطنون يعتدون على المواطنين في تجمع الحمة بالأغوار الشمالية

اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، تجمع الحمة في الأغوار الشمالية وشرعوا بالاعتداء على المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مساكن المواطنين وشرعت بترهيبهم وتهديدهم والاعتداء عليهم.

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن رافع محمد فقها ونجله مهيب.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية تصاعدا كبيرا في وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وتشمل الاعتداءات مهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم والاعتداء عليهم وتدمير ممتلكاتهم، إضافة إلى ملاحقتهم في المراعي ومنعهم من دخولها والاعتداء على مواشيهم وسرقتها.

المصدر / فلسطين أون لاين