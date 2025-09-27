مداهمة منازل وحملات اعتقال متواصلة.. 244 يومًا على عدوان الاحتلال على طولكرم

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ244 على التوالي، ولليوم الـ231 على مخيم نور شمس، وسط اقتحامات واعتقالات ومداهمات يقابلها تصاعد وتيرة المقاومة.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم، إنّ المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تركزت في عدد من بلدات وقرى المحافظة، وسط انتشار واسع لقوات المشاة والجرافات العسكرية من نوع D9 التي انطلقت من معبر نتسنعوز باتجاه المخيم وحي البلاونة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة شوفة جنوب مدينة طولكرم، إلى جانب اقتحام بلدة عنبتا شرق المدينة، وتمت مداهمة بناية سكنية واعتقال الشاب أحمد براء عدس أثناء تواجده في مكان عمله. كما طالت الاقتحامات قرية قفين شمال طولكرم، وتخللها احتجاز أحد الشبان.

وأشارت اللجنة إلى أن مواجهات اندلعت بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، فيما ألقى شبان الحجارة تجاه مركبات المستوطنين قرب مستوطنتي "أفني حيفتس" و"عيناف" شرق طولكرم.

وامتدت الاعتداءات لتشمل حملة اعتقالات واسعة خلال الأيام الماضية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان في بلدة قفين الاثنين الماضي، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر ثائر الأشقر من بلدة صيدا شمال طولكرم، واعتقالات أخرى في بلدتي علار وصيدا الأحد الماضي.

وأوضحت اللجنة، أنَّ قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة علار وقامت بتفتيش منزل والد الشهيد أبو شجاع في مدينة طولكرم، واستجوبت والدته خلف مجمع وائل مول التجاري.

و شهدت مدينة طولكرم وقفة احتجاجية وسط المدينة أول أمس الثلاثاء، تنديداً بحرب الإبادة على غزة، وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال.

وذكرت اللجنة، أنَّ التصعيد المتواصل أدى إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 600 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 14 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين