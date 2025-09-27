فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بينهم 3 دول عربية.. من هي الوفود الدُّبلوماسية التي لم تنسحب من كلمة نتنياهو؟

منظمة أطباء بلا حدود تعلن تعليق عملها في مدينة غزة

رئيس كولومبيا يعلن فتح قائمة متطوعين للقتال من أجل تحرير فلسطين

متلازمة اكتوبر: التاريخ الفلسطيني في مرمى الخطاب الرسمي!

الأونروا: الفلسطينيون في الضفة يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ 1967

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة والقدس

إصابات برصاص الاحتلال واعتداءٌ بالضرب المبرح على مسعفين في الخليل

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

النونو: مُقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة "إسرائيل" ونتائج حرب الإبادة

الأمم المتحدة تُدرج 158 شركة مرتبطة بأنشطة في مستوطنات "إسرائيلية".. "غير شرعية بموجب القانون الدولي"

مداهمة منازل وحملات اعتقال متواصلة.. 244 يومًا على عدوان الاحتلال على طولكرم

27 سبتمبر 2025 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
...
مداهمة منازل وحملات اعتقال متواصلة.. 244 يومًا على عدوان الاحتلال على طولكرم

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ244 على التوالي، ولليوم الـ231 على مخيم نور شمس، وسط اقتحامات واعتقالات ومداهمات يقابلها تصاعد وتيرة المقاومة.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم، إنّ المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تركزت في عدد من بلدات وقرى المحافظة، وسط انتشار واسع لقوات المشاة والجرافات العسكرية من نوع D9 التي انطلقت من معبر نتسنعوز باتجاه المخيم وحي البلاونة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة شوفة جنوب مدينة طولكرم، إلى جانب اقتحام بلدة عنبتا شرق المدينة، وتمت مداهمة بناية سكنية واعتقال الشاب أحمد براء عدس أثناء تواجده في مكان عمله. كما طالت الاقتحامات قرية قفين شمال طولكرم، وتخللها احتجاز أحد الشبان.

وأشارت اللجنة إلى أن مواجهات اندلعت بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، فيما ألقى شبان الحجارة تجاه مركبات المستوطنين قرب مستوطنتي "أفني حيفتس" و"عيناف" شرق طولكرم.

وامتدت الاعتداءات لتشمل حملة اعتقالات واسعة خلال الأيام الماضية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان في بلدة قفين الاثنين الماضي، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر ثائر الأشقر من بلدة صيدا شمال طولكرم، واعتقالات أخرى في بلدتي علار وصيدا الأحد الماضي.

وأوضحت اللجنة، أنَّ قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة علار وقامت بتفتيش منزل والد الشهيد أبو شجاع في مدينة طولكرم، واستجوبت والدته خلف مجمع وائل مول التجاري.

و شهدت مدينة طولكرم وقفة احتجاجية وسط المدينة أول أمس الثلاثاء، تنديداً بحرب الإبادة على غزة، وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال.

وذكرت اللجنة، أنَّ التصعيد المتواصل أدى إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 600 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 14 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة