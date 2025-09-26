نتنياهو يستنسخ "أساليب هتلر" في غزة.. حرب نفسية أم جنون سياسي؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال رئيس ومؤسس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، الجمعة، إن "إسرائيل" استوحت فكرة بث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مكبرات صوت على الحدود مع قطاع غزة، من الجيش الألماني "النازي".

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبده على حسابه في فيسبوك، تعقيبا على بث خطاب نتنياهو عبر مكبرات صوت على الحدود مع غزة، وفق ما أورده بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف عبده: "تُظهر الصورة شاحنات للجيش الإسرائيلي مزوّدة بمكبرات صوت تبث خطاب نتنياهو للنازحين من غزة".

وتابع: "من أين استوحى الجيش الإسرائيلي هذه الفكرة؟ من الجيش الألماني النازي الذي كان يروّج لدعاية هتلر في معسكرات الاعتقال".

وأعاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الأذهان مشاهد الدعاية النازية قبل أكثر من ثمانية عقود، حين استخدم هتلر مكبرات الصوت في معسكرات الاعتقال لإجبار المعتقلين على الاستماع لخطب دعائية بهدف كسر إرادتهم وإشعارهم بالعجز.

وقد وثّقت كتب التاريخ كيف كان أي رفض أو غضب يُقابل بعقوبات قاسية، في إطار حرب نفسية ممنهجة لإيصال رسالة مفادها أن "الرابح لا يُهزم".

واليوم، وبعد 86 عاماً، تكرر المشهد في قطاع غزة، حيث نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً لعربات مجهّزة بمكبرات صوت على حدود القطاع وفي مواقع تمركز الجيش، لبث خطاب نتنياهو وإجبار السكان على الاستماع لدعايته.

وفي تعليقه، يرى المحلل السياسي إبراهيم المدهون إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بلغ مرحلة من "الوهم السياسي والاضطراب العقلي" جعلته يستحضر أساليب الطغاة عبر التاريخ.

وأوضح المدهون، في تعليقه، أن فكرة نصب مكبرات صوت في قطاع غزة لبث خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة، ليست سوى نسخة مشوّهة مما فعله أدولف هتلر حين حشد ملايين الألمان وصنّع لهم أجهزة الراديو لبث خطبه ليل نهار، في محاولة للهيمنة والسيطرة النفسية.

وأضاف أن هذا السلوك يكشف كيف تحوّل الجيش الإسرائيلي من مؤسسة عسكرية إلى أداة دعاية رخيصة، وأن نتنياهو لا يرى في الحرب إلا منبراً شخصياً لاستعراض ذاته، في وقت يشهد فيه العالم مشاهد الإبادة والدمار والمجاعة في غزة.

وتابع المدهون أن التشابه مع النازيين والفاشيين ليس مجرد صدفة، بل دلالة على أن "إسرائيل" بقيادة نتنياهو تنزلق نحو نموذج استبدادي مريض، مشدداً على أن مصير نتنياهو وكيانه سيكون السقوط، كما انتهى هتلر ونظامه من قبل.

هاجم "إسرائيليون" بينهم أهالي الجنود الإسرائيليين في غزة وعائلات الأسرى في غزة، توجيهات مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي بوضع مكبرات صوت داخل القطاع ليتمكن سكان غزة من سماع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة.

ونقلت الهيئة عن زوجة الأسير (عمري ميران) قولها "بدلاً من مخاطبة الغزيين، أودّ أن أتحدث إلى من يتوقون لسماع صوت الأمل".وأضافت "إذا نصبت مكبرات صوت بالفعل، أودّ أنّ أرسل تسجيلاً صوتياً لعمري، أقول له. نحن نطالب بإبرام اتفاق يعيدهم إلى الديار وإنهاء الحرب".

وفي تعليق على طلب نتنياهو، قال منتدى جنود الاحتياط لإنهاء الحرب “هذا مثال آخر محزن على أن هذه الحرب استنفدت نفسها منذ فترة طويلة ويجب أن تنتهي. نحن ورفاقنا نخاطر بحياتنا، وحياة الأسرى، وحياة الأبرياء من أجل مهام غير ضرورية، لم تكن تهدف إلى خدمة أمن إسرائيل".

واستجاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، لطلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بنشر مكبرات صوت في مناطق بقطاع غزة، ليجبر السكان على سماع خطابه المرتقب في الأمم المتحدة.

ووفقا لصور متداولة في غزة، نشر جيش الاحتلال مكبرات الصوت على شاحنات تجوب العديد من مناطق القطاع، وقال مصادر لوسائل إعلام عبرية، إن الهدف هو الحرب النفسية، قال ضابط كبير: "هذه فكرة جنونية، لا أحد يفهم الفائدة العسكرية من ذلك".

فيما أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أن طلب نتنياهو من الجيش بث خطابه بمكبرات الصوت "جنون مطلق".