"أوكسفام" تدعو لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحقِّ العاملين في المجالين الإنساني والطبي بغزَّة

حماس: جرائم الاحتلال بحقِّ الإعلاميين بغزَّة لن تسقطَ بالتَّقادمُ ولن تحجبَ الحقيقة

حماس: اعتقالات الاحتلال في نابلس انعكاس لذعره ولن تكسر إرادة شعبنا

تراجع أسعار الذهب عالميًا

سرايا القدس تستهدف قوة "إسرائيلية" بكمين مركب في جنين

لازاريني: الاحتلال قتّل نحو 370 من موظفي "أونروا" بغزة

"كم يدفعون له؟".. ابنة سيناتور أمريكي تكشف ترويج والدها لأكاذيب "إسرائيل"

جدل المناهج والاشتراطات الأوروبية يربك العام الدراسي في الضفة.. ما القصة؟

هاريس: ما يحدث للفلسطينيين شنيع وترامب منح نتنياهو شيكًا على بياض

محللون "إسرائيليون" يعلِّقون عقب قصف اليمن "إيلات": أمسكوا نقطة ضعفنا!

26 سبتمبر 2025 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ ارتقاء 251 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة، هو جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشي أمام سمع وبصر العالم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت "حماس" في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، أنَّ هذه الجرائم البشعة بحق الصحفيين في قطاع غزَّة لن تسقط بالتقادم، ولن تفلح في حجب الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الفاشية وعدوانه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وحمّلت "حماس" الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكب ضدّ الصحفيين الفلسطينيين وضدّ أبناء شعبنا في قطاع غزَّة على مدار 23 شهراً.

وشددت على أنَّ الدعاية الصهيونية القائمة على الكذب والتضليل قد فشلت في تحقيق أهدافها، وتهاوت أمام عدالة قضيتنا وصمود شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وثمَّنت المواقف المتضامنة مع الصحفيين والإعلاميين في فلسطين، داعيةً كل الوسائل الإعلامية العربية والإسلامية والدولية إلى مواصلة دورها في تغطية جرائم الاحتلال، والانحياز إلى عدالة قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا المشروعة.

كما دعت "حماس" الاتحادات والنقابات الصحفية حول العالم إلى تصعيد حراكها المتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والعمل بكل الوسائل للضغط على الاحتلال للسماح بدخول الصحافة والإعلام الدولي إلى قطاع غزَّة لنقل الحقيقة إلى العالم.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الحقوقية بإدانة جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في فلسطين، وتحريك دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضدّ قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزَّة.

وأضافت " نترحّم على أرواح الشهداء الصحفيين الذين ارتقوا بفعل العدوان الصهيوني، وهم يؤدّون رسالتهم الإعلامية النبيلة".

كما عبَّرت "حماس" عن فخرها واعتزازها بكل الإعلاميين والصحفيين الذين يواصلون دورهم في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال الإرهابي أمام العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني #طوفان الأقصى #شهداء الصحافة

