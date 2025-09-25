المُقاومة الفلسطينية تستهدفُ مروحيةً للاحتلال بمدينة غزَّة

استهدفت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، مروحية لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" في سماء مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إنَّ المقاومة الفلسطينية استهدف مروحية لجيش الاحتلال في سماء مدينة غزة بصاروخ مضاد للطائرات.

ومن جانبها، تواصل الفصائل الفلسطينية التأكيد على أنها تخوض "معركة استنزاف مفتوحة"، حيث تنفذ عمليات متكررة ضد القوات المتوغلة، مستخدمةً الكمائن والعبوات المتفجرة والقذائف الموجهة، وهو ما يعكس – بحسب محللين – إصرار المقاومة على مواصلة القتال رغم الكلفة الإنسانية الباهظة.



المصدر / فلسطين أون لاين