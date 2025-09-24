فلسطين أون لاين

24 سبتمبر 2025 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
...
هل حقيقة سحب وزارة التربية والتعليم الكتب المدرسية من مدارسها؟
متابعة/ فلسطين أون لاين

نفت وزارة التربية والتعليم العالي، ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن سحب الكتب المدرسية من مدارسها، مؤكدة أنه لم يتم سحب أي كتاب على الإطلاق.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، ننفي ما جرى تداوله حول تغيير في المناهج الفلسطينية، وأن يكون السبب في تأخير تسليم الكتب للطلبة وراء ذلك.

وأضاف، "الجميع يعلم بأن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة انعكست على تأخير طباعة وتسليم الكتب في المدارس".

وأشار الناطق باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن بعض الصفوف سوف يتم التوجه فيها إلى التعليم عبر المصادر المفتوحة، وبالتالي لن توزع عليها كتب مدرسية.

كما أوضح بخصوص ما يتعلق بكتب التوجيهي، في كل عام نقوم بحذف فصول دراسية، وهذا العام قمنا بتثبيت الحذف.

وتداولت بعض صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعميماً من قبل وزارة التربية والتعليم العالي تطالب فيه المدارس بسحب كتب المنهاج الدراسي لكل من مواد: الرياضيات، واللغة العربية، والتنشئة الوطنية، واستبدالها برزم دراسية، لكن الوزارة نفت ذلك.

