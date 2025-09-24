فلسطين أون لاين

24 سبتمبر 2025 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
الصحة: 37 شهيدًا و175 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 37 شهيدًا منهم 4 شهداء انتشال و175 إصابة جديدة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، أشارت وزارة الصحة إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 5 شهداء و20 إصابة جراء المساعدات،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,531 شهيدًا وأكثر من 18,531 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، 12,823 شهيدًا و54,944 إصابة، لترتفع  حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 65,419 شهيدًا و167,160 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

