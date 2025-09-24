فلسطين أون لاين

24 سبتمبر 2025 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
الدفاع المدني: مئات العائلات تفترش الأرض منذ أيام بعد أن أجبرها الاحتلال على النُّزوح

قال الدفاع المدني في غزة، إنَّ مئات العائلات تفترش الأرض منذ أيام، بعد أن نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، دون أن تتمكن من تأمين مأوى مؤقتًا لها، لعدم قدرتها المادية توفير ذلك.

وشدد الدفاع المدني في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، على أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتحمل المسؤولية المباشرة للظروف المأساوية التي وضع فيها آلاف النازحين تحت خطر الموت، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف "يجب على العالم الدولي والعربي والإسلامي العمل الجاد لوقف هذه المأساة فورا، والضغط على الإحتلال الاسرائيلي لتنفيذ وقف إطلاق الحرب في قطاع غزة".

وتابع "نذكِّر المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية بأن الترحيل والنقل القسري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة يندرج ضمن المحظورات في اتفاقية جنيف، وأن هذا العمل يرتقي إلى "جربمة الحرب".

وأكد الدفاع المدني أنَّ القانون الدولي الإنساني يمنع استهداف المدنيين أو تدمير الممتلكات الأساسية لبقائهم، ويُلزم الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الظروف الملائمة للنازحين في مخيمات اللجوء.

