ترامب سيعرض "رؤيته للعالم" في خطاب أمام الأمم المتحدة

متابعة/ فلسطين أون لاين

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهاجمة "المؤسسات الدولية" وتناول "رؤيته للعالم" في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم، وفق ما صرح البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يبدأ خطابه الساعة (13:50 بتوقيت غرينتش) اليوم، في اليوم الرسمي الأول للنقاش عمومية الأمم المتحدة السنوي لقادة العالم.

وسيلقي الرئيس الأمريكي كلمته ثانياً بعد الرئيس البرازيلي لولا، وفق تقليد متبع منذ زمن.

وسيواصل قادة آخرون إلقاء كلماتهم وعقد اجتماعات طوال الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب سيلقي خطاباً "يسلط الضوء على تجدد قوة أمريكا حول العالم".

وأضافت أن كلمته ستتناول "إنجازاته التاريخية خلال ثمانية أشهر فقط، بما في ذلك إنهاء سبعة حروب وصراعات عالمية".

وأشارت ليفيت إلى أن "الرئيس سيتطرق كذلك إلى كيفية تسبب المؤسسات الدولية في تآكل النظام الدولي بدرجة كبيرة، وسيعرض رؤيته المباشرة والبنّاءة للعالم".

ويخيّم موضوع دولة فلسطين بقوة على أعمال الجمعية العامة، بعد أن استضافت فرنسا والسعودية أمس مؤتمراً حول حل الدولتين للصراع في غزة.

ولم تشارك الولايات المتحدة في ذلك المؤتمر، ولم تقل ليفيت ما إذا كان ترامب سيتناول الموضوع في خطابه لاحقاً اليوم.

انطلقت في مدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها المئات من القادة والدبلوماسيين والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة نحو 200 رئيس دولة وحكومة، ومئات الوزراء، وآلاف الدبلوماسيين، فضلا عن أعداد كبيرة من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني من شتى البلدان.

وشهدت نيويورك تدابير أمنية مشددة واستثنائية، بالتوازي مع انعقاد الجلسات حيث تصنف السلطات الأميركية هذا الحدث ضمن فئة "حدث أمني وطني خاص"، وهي الفئة الأعلى من حيث متطلبات الأمن في البلاد، والمطبقة أيضا خلال مراسم تنصيب رؤساء الولايات المتحدة.

وأغلقت شرطة نيويورك بشكل كامل حركة المرور في الجهة الشرقية الوسطى من مانهاتن، وأحاطت جميع الشوارع القريبة من المبنى بحواجز معدنية ضمن طوق أمني مشدد.

وخلال أسبوع الاجتماعات، لا يقتصر الأمر على كثافة التحركات الدبلوماسية، إذ تنظم أيضا منظمات المجتمع المدني ومجموعات مختلفة مظاهرات في الأماكن المخصصة لها قرب مقر الأمم المتحدة، بهدف إيصال رسائلها إلى المجتمع الدولي.

ومن المتوقع هذا العام أن يشهد محيط الأمم المتحدة ومناطق مختلفة من نيويورك احتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.