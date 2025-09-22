الإعلامي الحكومي: الاحتلال يغلق معبر "زيكيم" ويمنع دخول المساعدات لغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي يكرّس سياسة التجويع عبر استمرار إغلاق ما يسمى معبر زيكيم منذ عشرة أيام متواصلة ومنع دخول أي شاحنات مساعدات من خلاله، في الوقت الذي عمد فيه إلى تقليص حركة المساعدات عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم اللذين أُغلقا عدة أيام في الفترة الماضية.

وأوضح البيان أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.4 مليون إنسان، في ظل الانهيار شبه الكامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وحمل المكتب الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية، مطالباً الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لفتح المعابر وضمان التدفق المنتظم للغذاء وحليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة، إضافة إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين العزل.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة أن عدد الوفيات منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن المجاعة في غزة بلغ 162 حالة، بينهم 32 طفلاً، مؤكدة أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمنع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية ويعمّق الكارثة الصحية.

وتشير إحصاءات وزارة الصحة في غزة إلى أن الحرب الدائرة منذ ما يقارب العامين أودت بحياة أكثر من 15 ألف طفل، فيما يعيش أكثر من مليون طفل تحت خطر المجاعة ونقص العلاج. أما الأجنة، فقد ارتفعت معدلات الإجهاض بينهم بشكل غير مسبوق، حيث تسجّل المستشفيات عشرات الحالات يومياً.

وتحذر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن واحداً من كل ثلاثة أطفال في غزة يعاني من سوء تغذية حاد، بينهم آلاف الرضع الذين يفقدون حليب الأمهات بسبب الجوع والإرهاق.

بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن "غزة تشهد انهياراً تاماً في المنظومة الصحية، ما يهدد حياة الحوامل والأطفال حديثي الولادة".