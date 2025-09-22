فلسطين أون لاين

الهمص: مستشفيات جنوب قطاع غزة عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة من السكان والنَّازحين

22 سبتمبر 2025 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
الهمص: مستشفيات جنوب قطاع غزة عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة من السكان والنَّازحين

قال الدكتور صهيب الهمص، رئيس مجلس إدارة المستشفى الكويتي، إن المستشفيات الحكومية والميدانية جنوب قطاع غزة عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة من السكان والنازحين.

وأوضح الهمص في تصريح صحفي ، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يجبر سكان غزة على النزوح جنوباً، ما يضاعف الضغط على المستشفيات والخدمات، مؤكداً أنه لا توجد مناطق آمنة أو إنسانية في الجنوب، وجميعها مكتظة وخطرة وتفتقر للخدمات الأساسية.

وأكد، أن المستشفيات تعمل في ظروف معقدة ومهددة بالتوقف الكامل عن الخدمة، وأن المساعدات الطبية لم تصل بشكل كافٍ منذ استئناف الحرب في 18 مارس/آذار.

وأشار إلى أن إدارة المستشفى اضطرت لشراء مستلزمات بأكثر من مليون دولار من السوق المحلية، التي أصبحت الآن فارغة.

وذكر الهمص، أن مستشفى الكويت أوقف العمليات الجراحية المجدولة، ما يضر بآلاف المرضى، حيث كان يجري المستشفى 40 عملية يومياً، وأغلقت قائمة الانتظار لستة أشهر مقبلة تماماً.

وحذَّر الهمص من أنه في غضون أسبوع إلى 10 أيام ستضطر إدارة المستشفى إلى إغلاق العيادات، مشيراً إلى أن هذا مؤشر خطير نحو الخروج التدريجي عن العمل والاكتفاء فقط بالعمل كمستشفى طوارئ.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستشفيات غزة #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

