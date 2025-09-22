بعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين.. كوربن: على لندن وقف التعاون الأمني والعسكري مع "إسرائيل"

قال عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية يُعد خطوة للأمام، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تحرر الشعب الفلسطيني يحتاج إلى المزيد من القرارات الدولية الفاعلة.

وشدد كوربن على أن “الدول التي بادرت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطالبة بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي هذا الصدد، أوضح كوربن أن “لندن لا تزال تواصل تزويد إسرائيل بالمقاتلات التي تُستخدم في قصف غزة، وهو ما رأه أمرًا غير مقبول”.

ودعا إلى “وقف التعاون الأمني والعسكري معها، وضرورة فرض عقوبات عليها لانتهاكها القرارات الدولية”.

وأضاف كوربن أن “إسرائيل تسعى لإجبار سكان غزة على النزوح والتهجير”، فيما يحاول رئيس وزراء الاحتلال المطلوب للجنائية الدولية تنفيذ مخطط “إسرائيل الكبرى”.

وأشار كوربن إلى أن الصحوة الأوروبية الأخيرة تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم تأت من فراغ، بل “جاءت نتيجة مباشرة لما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم في غزة”.

وأوضح أن “المزاج الأوروبي قد تغير بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، لدرجة أن غالبية الدول الأوروبية باتت تؤيد إقامة دولة فلسطينية، وهو ما سيضع الولايات المتحدة في عزلة متزايدة مع ارتفاع أعداد الدول المؤيدة لذلك”.

وكشف كوربن في ختام حديثه عن “التخطيط لتنظيم أكبر تظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة البريطانية لندن في 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل”، مشددا على أن الأصوات الشعبية والدولية تتعالى أكثر من أي وقت مضى للضغط من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأمس الأحد، أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا، اليوم الأحد، رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، ومن جانبها ستتخذ البرتغال الخطوة ذاتها في وقت لاحق اليوم وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق أول أمس.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، في تحوّل جذري في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.





المصدر / وكالات