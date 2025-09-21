خبير: الموقف الأمريكي يمنح "إسرائيل" شرعية زائفة لتقويض الاعتراف بفلسطين

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المختص في الشأن الإعلامي الإسرائيلي، نهرو جمهور، إن ردّ حكومة الاحتلال على اعتراف دول عدة بدولة فلسطين يتمثل في المضي نحو خطوات أحادية من الضم والتوسع الاستيطاني، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدد علناً بالمضي في هذه السياسة.

وأضاف جمهور، في حديث صحفي، أن هذه الإجراءات تجري في الضفة الغربية بغطاء أمريكي مفتوح، وقد بدأت بالفعل بخطوات عملية خاصة في قرى شمال غرب القدس.

ولفت إلى أن إسرائيل تعاني اليوم من عزلة سياسية متزايدة على خلفية الحرب في غزة، وهو ما أحدث انقساماً داخلياً وتحميلاً مباشراً للحكومة الحالية ونتنياهو مسؤولية الاعترافات الدولية المتصاعدة بدولة فلسطين.

في السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها اعتراف بريطانيا ودول أخرى بفلسطين، وهاجمت السلطة الفلسطينية ووصفتها بأنها "جزء من المشكلة وليست الحل".

وبيّن جمهور أن المخاوف انعكست على حياة الإسرائيليين أنفسهم، إذ يخشى كثيرون الإفصاح عن هويتهم عند السفر خشية الملاحقة، في وقت تحولت فيه بعض الأغاني المؤيدة للحق الفلسطيني إلى "ترند" عالمي.

وأشار الخبير إلى أن الثقافة السياسية السائدة اليوم داخل إسرائيل هي ثقافة "الحسم" عبر طرد الفلسطينيين، موضحاً أن الإسرائيليين يبررون ذلك بفشل خيارات السلام السابقة، وأن السماح بدخول الأموال القطرية لغزة قاد – بحسب روايتهم – إلى أحداث السابع من أكتوبر.