كندا تمنع دخول فرقة موسيقية أيرلندية مؤيدة لفلسطين

منعت السلطات الكندية، اليوم السبت، الفرقة الأيرلندية "نيكاب، Kneecap"، المعروفة بدعمها لفلسطين، من دخول البلاد بذريعة "دعم العنف السياسي والإرهاب"، وذلك بعد قرار فرنسي مماثل.

وتصدرت فرقة الراب الأيرلندية عناوين الصحف والأخبار برسائلها الداعمة لفلسطين أثناء مهرجان غلاستونبري العالمي الشهير الذي أقيم في إنجلترا نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلن مفوض البرلمان الكندي لمكافحة الجريمة، فينس غاسبارو، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الفرقة مُنعت من دخول البلاد على أساس أنها "تدعم العنف السياسي والإرهاب".

وزعم غاسبارو أن الفرقة كانت منخرطة في أعمال تتعارض مع قيم كندا وقوانينها، قائلا إن "النقاش السياسي وحرية التعبير أمران حيويان لديمقراطيتنا، ولكن الدعم العلني للجماعات الإرهابية ليس حرية التعبير".

وقالت الفرقة في بيان عبر تطبيق "إنستغرام"، إن اتهامات غاسبارو "لا أساس لها وتنم عن سوء نية"، مؤكدة أنها بدأت عملية قانونية بشأن هذه الاتهامات.

وشددت الفرقة على أنها ستدافع عن نفسها حتى النهاية "ضد هذه الاتهامات التي لا أساس لها والتي تهدف إلى قمع رد فعلنا ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

وأعربت عن ثقتها بأنها ستكسب القضية التي رفعتها ضد غاسبارو، مشيرة إلى أنها ستتبرع بكل الأموال التي ستكسبها من القضية لآلاف الأطفال مبتوري الأطراف في قطاع غزة.

وكان مزمعا أن تقيم الفرقة حفلات في مدينتي تورنتو وفانكوفر خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وخلال مهرجان غلاستونبري، رددت فرقة الراب البريطانية بوب فيلان، شعارات مثل "فلسطين حرة" و"الموت للجيش الإسرائيلي" لينضم إليها عشاق الموسيقى المشاركون في المهرجان.

كما بعثت فرقة الراب الأيرلندية نيكاب، برسائل دعم لفلسطين وأرسلت تحيات من على المسرح إلى مجموعة "فلسطين أكشن" المؤيدة لفلسطين.

وقامت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، التي بثت المهرجان على الهواء مباشرة، بنقل أداء فرقة بوب فيلان دون رقابة، لكنها لم تبث أداء فرقة نيكاب على الهواء مباشرة، بذريعة ضوابط التحرير.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد ألغت تأشيرات دخول أعضاء فرقة بوب فيلان الذين هتفوا "فلسطين حرة" و"الموت للجيش الإسرائيلي" خلال المهرجان.

وقامت السطات الفرنسية بسحب تمويل مهرجان موسيقى الروك، كان مقررا في أغسطس/ آب الماضي بإحدى ضواحي باريس، بسبب إدراج فرقة نيكاب، المعروفة بدعمها لفلسطين، في برنامج المهرجان.

