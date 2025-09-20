"هند رجب" تقدّم شكوى جنائية ضد جندي إسرائيلي ثانٍ في اليونان

قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية الدولية شكوى جنائية إلى السلطات اليونانية ضد جندي إسرائيلي موجود حالياً في البلاد، شارك في جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في بيان، مساء الجمعة، على موقعها الإلكتروني، إنها قدمت الشكوى إلى المدعي العام للمحكمة الابتدائية في أثينا ضد ناؤور شلومو دادون، وهو جندي في الكتيبة 432 (تسابار) التابعة للواء المشاة غفعاتي.

وتستند الشكوى "إلى تقرير استقصائي من 70 صفحة أعدته المؤسسة، يوثّق وجود دادون في غزة، والدور المباشر لوحدته في تدمير البنية التحتية المدنية، واحتفاءه العلني بهذه الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق البيان.

وقالت المؤسسة إن الجندي دادون خدم في غزة من أغسطس/ آب 2024 إلى أغسطس 2025 على الأقل، وشارك ضمن كتيبته "في حملة عسكرية سوّت أحياءً في رفح (جنوب) وجباليا (شمال) بالأرض، وشرّدت عشرات الآلاف، ودمّرت مدارس ومنازل وبنى تحتية عامة".

وأوضحت أن بحوزتها أدلة منظمة وموثقة على مشاركة الجندي في إحراق وهدم مناطق مدنية، وكذلك على مشاركته في إحراق مدرسة كانت تؤوي مدنيين نازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أنه ضمن الأدلة، منشورات للجندي على منصة إنستغرام "تُمجّد الدمار، وتلتقط صوراً أثناء شواء الطعام في منطقة محاصرة وسط مجاعة جماعية".

ودادون موجود حالياً في بلدة زاغورا بمنطقة ماغنيسيا اليونانية لحضور برنامج تأهيلي يهدف إلى مساعدة الجنود على "تجاوز الصدمات" والاستعداد للعودة إلى الخدمة "بقوة أكبر"، وفق بيان "هند رجب".

وقالت المؤسسة إنه انطلاقاً من الالتزامات القانونية بموجب القانون اليوناني والدولي، فإنه "يقع على عاتق اليونان واجب التحقيق مع الأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف ومحاكمتهم، بغض النظر عن جنسيتهم، عند وجودهم على الأراضي اليونانية".

وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الحالي، رفعت مؤسسة هند رجب شكوى مماثلة في اليونان ضد الجندي يئير أوحانا، وهو ضابط من الكتيبة 432. وقد أُحيلت هذه الشكوى رسمياً إلى إدارة التحقيقات الأولية في محكمة كورفو الابتدائية، في سابقة من نوعها باليونان، وفق بيان المؤسسة.

وتأسست "مؤسسة هند رجب" في فبراير/ شباط 2024، وتُعنى بملاحقة عسكريين ومسؤولين إسرائيليين متورطين بجرائم حرب عبر دعاوى قضائية أمام محاكم دولية ووطنية. وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية (5 أعوام) قتلها جيش الاحتلال مع ستة من أقاربها في قصف على جنوب غرب مدينة غزة يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين