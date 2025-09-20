فلسطين أون لاين

20 سبتمبر 2025 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
"المركز الفلسطيني": الاحتلال يُصعِّد وتيرة الاعتداءات بحق المُعتقلين الفلسطينيين

أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن إدارة السجون "الإسرائيلية" صعدت من وتيرة اعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين في سياسة باتت ممنهجة.

وأوضح المركز في بيان له، أن وحدات القمع تواصل اقتحام أقسام وغرف الأسرى وتقوم بالاعتداء الوحشي عليهم بشكل يومي، بحجج واهية وذرائع غير مبررة.

وأشار المركز إلى أن السجانين يعمدون إلى اقتحام الغرف بعد إلقاء قنابل صوتية وغازية، قبل أن يباشروا بالاعتداء على الأسرى باستخدام العصي والهراوات والكلاب البوليسية، إلى جانب الرش بالغاز والصعق بالكهرباء.

 وأضاف، أن الأسرى يعانون حالياً من ظروف مناخية قاسية، حيث تسجل درجات الحرارة في المناطق التي تتواجد بها السجون أكثر من 45 درجة مئوية، وسط اكتظاظ خانق في الغرف وسوء التهوية وغياب الحد الأدنى من المقومات الإنسانية.

وتابع، أن الأسرى لا يتمكنون من النوم بسبب شدة الحر، وأن الفرشات تبتل بالعرق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة حيث تقع معظم السجون في مناطق صحراوية.

وشدد المركز على أن ما يجري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يتطلب تحركًا عاجلًا من المؤسسات الحقوقية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة، وضمان توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #أسرى غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

