الصحة بغزَّة: 34 شهيدًا و 200 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 34 شهيدًا منهم 3 شهداء انتشال، و 200 إصابة جديدة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 4 شهداء و 18 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,518 شهيدًا وأكثر من 18,449 إصابة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 2 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 442 منهم 147 طفلًا، ومنذ إعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 164 حالة وفاة من بينهم 32 طفلا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,653 شهيدًا و 54,230 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 65,208 شهيدًا و 166,271 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.







المصدر / فلسطين أون لاين