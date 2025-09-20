مرصد حقوقي: الاحتلال يفجِّر 17 عربة مفخخة يوميًا في مدينة غزَّة

فلسطين أون لاين

20 سبتمبر 2025 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنَّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يفجِّر 17 عربة مفخخة يوميًا في مدينة غزة تُحدث كل واحدة منها ما يعادل زلزالًا بقوة 3.7 على مقياس ريختر.

ووثق الأورومتوسطي، خلال الأسبوع الماضي تفجير جيش الاحتلال نحو 120 عربة مفخخة بنحو 840 طنًا من المتفجرات وسط الأحياء السكنية في مدينة غزة.

وأوضح، أنَّ تفجير عربة مفخخة محملة بـ6-7 طن من TNT يعادل تقريبا كمية الطاقة التي يطلقها زلزال طبيعي بحجم 3.7 على مقياس ريختر.

وأشار إلى أنَّ تفجير العربات المفخخة يتسبب بارتجاج شديد يصل إلى المباني الواقعة على بُعد عدة كيلومترات من مركز الانفجار ويستمر لبضع ثوانٍ كما في الزلازل الطبيعية.

وأكد الأورومتوسطي، أنَّ استخدام العربات المفخخة لتدمير أحياء سكنية كاملة بهذا الحجم والمستوى يُعد جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، لافتًا إلى أنَّ الأثر الكارثي للعربات المفخخة لا يقتصر على التدمير المادي بل يُستخدم أيضًا كأداة للترهيب النفسي للمدنيين من أجل تهجيرهم قسرًا من مناطق سكنهم.

وشدد على أنَّ تقاعس المجتمع الدولي وتواطؤ بعض أطرافه مكّن جيش الاحتلال من المضي في جريمة تدمير مدينة غزة بصورة علنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #النزوح في غزة #عربات مفخخة

