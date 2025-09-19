فلسطين أون لاين

اتحاد الكرة الفلسطيني يطالب بتعليق مشاركة "إسرائيل" بالمسابقات الدولية

19 سبتمبر 2025 . الساعة 21:48 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، بتعليق مشاركة المنتخبات الرياضية واللاعبين الإسرائيليين في مختلف المسابقات الدولية، إلى حين وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحافي، أن "المجتمع الرياضي الدولي يتحمّل واجبًا أخلاقيًا بالتحرك الفوري"، مؤكداً أن السماح لـ"إسرائيل" بالمشاركة بينما تواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني يقوّض أسس الرياضة العالمية المبنية على الكرامة والمساواة والسلام.

ودعا الاتحاد إلى فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، محذراً من أن استمرار صمته يشجع الاحتلال على استهداف الرياضة الفلسطينية، حيث قُتل المئات من الرياضيين ودُمّرت البنية التحتية الرياضية في القطاع.

وأشار إلى أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يشارك في خرق القوانين الدولية عبر إدارة نشاط فرق المستوطنات على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وبحسب بيانات الاتحاد، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر 2023 ما مجموعه 774 شهيداً من الحركة الرياضية والكشفية، بينهم 355 لاعب كرة قدم، و277 من الاتحادات الرياضية، و142 من الكشافة، إضافة إلى 119 مفقوداً.

