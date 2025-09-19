أونروا: تكلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوبي القطاع 3.180 دولاراً

متابعة/ فلسطين أون لاين

اطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة ناقوس الخطر عبر كشفها عن "كلفة النزوح" التي يتحملها أهالي مدينة غزة في ظل عمليات الاحتلال المتصاعدة.

فقد أوضحت الوكالة الأممية أنّ الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه يكلّف نحو 3,180 دولاراً أميركياً، تشمل ألف دولار أجرة نقل، وألفي دولار ثمن خيمة عائلية، و180 دولاراً بدل استئجار قطعة أرض لنصبها.

The cost to flee homes in #Gaza City - under intense Israeli military operations.



Fuel is scarce.



UNRWA’s shelter supplies have been banned for almost 7 months.



Spaces are already overcrowded and hard to find.



After nearly 2 years of war people have not had incomes.



Let us… pic.twitter.com/RK9YiiSEon — UNRWA (@UNRWA) September 19, 2025

وأكدت أونروا أنّ هذا النزوح يتم وسط ظروف قاسية تشمل شحّ الوقود ومنع إدخال إمداداتها الخاصة بالملاجئ منذ سبعة أشهر، فضلاً عن الاكتظاظ الكبير في المساحات المخصّصة لنصب الخيام، وانعدام الدخل بعد نحو عامين من الحرب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته البرية وتفجير الأبراج والمباني في مدينة غزة، ما تسبب بعمليات نزوح قسري واسعة.

أونروا شددت في رسالتها على أنّ "المساحات مكتظة في الأساس ويصعب العثور على أماكن"، مطالبةً المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار فوراً والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، فيما نقلت شهادة أحد موظفيها الذي وصف ملامح الأطفال النازحين بأنها "بؤس وخوف وجوع أشبه بموت بطيء للآباء".